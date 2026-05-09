Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Une image récente montrant un soldat de l'occupation plaçant une cigarette dans la bouche d'une statue de la Vierge Marie dans un village du Sud-Liban a provoqué une vague d'indignation mondiale. Cet incident survient quelques semaines seulement après la diffusion d'une vidéo montrant la destruction d'une statue du Christ par un autre militaire. Si les autorités de Tel-Aviv tentent de minimiser ces faits en les qualifiant d'actes individuels, la multiplication de ces scènes à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem occupée suggère une réalité bien plus structurelle.

Cette section analyse les causes organisationnelles et la perte de discipline qui favorisent ces agressions contre le sacré.

Facteur organisationnel : De l'armée classique à la mentalité de milice

L'expert des questions sionistes, Mohannad Moustafa, identifie deux piliers à cette dérive. Le premier est d'ordre organisationnel : l'érosion de la structure classique de l'armée au profit d'une « milicianisation » des troupes. Certaines unités bénéficient désormais d'une liberté d'action totale sur le terrain, échappant à la discipline militaire rigoureuse d'autrefois.

Cette absence de contrôle favorise la répétition des agressions contre les lieux de culte islamiques et chrétiens. Alors que la guerre à Gaza a été marquée par la destruction systématique de centaines de mosquées, le front libanais révèle une hostilité spécifique envers le patrimoine chrétien. À Jérusalem, les rapports sur le harcèlement des religieuses et la profanation de cimetières chrétiens complètent ce tableau d'une armée qui ne respecte plus aucune ligne rouge religieuse.

Ce paragraphe explore l'influence croissante des courants extrémistes au sein des unités de combat.

L'ascension du courant « Hardali » : L'idéologie de la haine

Le second facteur, plus profond, est idéologique. On assiste à une infiltration massive des courants sionistes-religieux extrémistes au sein des unités d'infanterie et des cadres intermédiaires. Le courant dit « Hardali » — une synthèse entre la rigueur rituelle Haredi et le nationalisme sioniste radical — prône une vision ouvertement hostile aux non-juifs et à leurs symboles.

Pour ces soldats endoctrinés, la destruction ou l'insulte envers une croix ou une statue de Marie n'est pas une erreur de parcours, mais l'expression d'une conviction religieuse déviante. Cette influence idéologique transforme des actes de vandalisme en une politique systématique de mépris, rendant la rhétorique officielle du régime — qui prétend protéger les minorités — totalement obsolète.

Cette partie finale traite de l'impact de ces comportements sur l'image internationale de l'entité et la faillite de sa propagande.

La fin du mythe de « l'armée morale » et l'éveil des consciences

Malgré les efforts du cabinet de Netanyahou pour contenir les réactions internationales, l'image de l'entité sioniste est irrémédiablement ternie. L'opinion publique mondiale ne se laisse plus convaincre par les communiqués de presse répétitifs. La répétition de centaines de cas similaires transforme ces « incidents » en un phénomène collectif indéniable.

Cette dégradation est accentuée par les déclarations de Benyamin Netanyahou lui-même, actuellement poursuivi par la Cour Pénale Internationale (CPI) pour crimes de guerre. Ses propos polémiques comparant le Christ à Gengis Khan ont profondément choqué les milieux chrétiens d'Orient et d'Occident, affaiblissant davantage les soutiens traditionnels de l'entité au sein de la chrétienté mondiale.

En conclusion, à l'ère des réseaux sociaux et des téléphones portables, l'armée d'occupation ne peut plus cacher la réalité de ses pratiques. Les images capturées par les soldats eux-mêmes servent de preuves irréfutables d'une faillite morale et d'une radicalisation qui menace l'ensemble de la diversité religieuse de l'Asie de l'Ouest. Le masque de la "démocratie protectrice" est tombé, révélant un visage d'intolérance et de fanatisme.

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