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Incident maritime près des Émirats arabes unis

4 mai 2026 - 23:20
Code d'info: 1809896
Source: ABNA
Incident maritime près des Émirats arabes unis

L'organisation britannique du commerce maritime a affirmé qu'un incident s'est produit dans les eaux à l'ouest du port de Saqr aux Émirats arabes unis.

Selon l'agence de presse ABNA, l'organisation britannique des opérations de commerce maritime a publié aujourd'hui lundi un communiqué affirmant qu'un incident maritime s'était produit à l'ouest du port de Saqr aux EAU.

Selon l'affirmation de ce site web, l'organisation a reçu un rapport concernant un incident à 14 milles nautiques à l'ouest de Mina Saqr, situé aux EAU.

L'organisation britannique des opérations de commerce maritime a reçu d'un tiers des informations faisant état d'un incendie sur un navire et a demandé aux navires à proximité de maintenir une distance de sécurité.

La cause de l'incendie n'est pas encore déterminée et aucun impact environnemental n'a été signalé.

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