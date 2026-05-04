Ouverture d'une procédure contre Israël pour accusation d'enlèvement en eaux internationales

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence Anadolu, le parquet de Rome a annoncé aujourd'hui mardi l'ouverture d'une enquête concernant l'arrestation de citoyens italiens lors de la saisie de la flottille d'aide à Gaza par le régime sioniste dans les eaux internationales de la Grèce.

L'agence de presse italienne ANSA a rapporté que cette procédure judiciaire concerne une opération menée dans la nuit du 29 avril (9 Ordibehesht) au large de l'île grecque de Crète, où les forces militaires du régime sioniste ont saisi plusieurs bateaux de la flottille mondiale « Samud » qui tentaient d'acheminer une aide humanitaire à Gaza.

Selon cette agence, les procureurs ont ouvert une enquête après avoir reçu trois plaintes officielles, dont deux plaintes d'activistes tels que Tiago D'Avila et Seif Abukeshk, qui, selon les rapports, ont été enlevés de navires battant pavillon italien et sont actuellement détenus par des militaires sionistes.

Selon le rapport, cette procédure enquêtera également sur des personnes non identifiées soupçonnées d'enlèvement, de vol et de dommages matériels avec risque de naufrage.

Il est prévu que les enquêteurs, dans le cadre de leurs investigations, adressent une demande de coopération judiciaire internationale, connue sous le nom de commission rogatoire, aux autorités sionistes.

La flottille mondiale « Samud » a été attaquée jeudi dernier au large de l'île grecque de Crète, à 600 milles nautiques de sa destination dans la bande de Gaza assiégée, par les occupants sionistes uniquement pour avoir tenté de porter assistance à la population assiégée de Gaza.