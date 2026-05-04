Multan, carrefour de l’unité islamique : Chiites et Sunnites réunis pour honorer le souvenir du dirigeant martyr de la Oumma

Dans une démonstration remarquable de fraternité et de dépassement des clivages sectaires, la ville de Multan, au cœur du Pendjab pakistanais, a été le théâtre d’un rassemblement de masse mêlant Chiites et Sunnites. Venus de toute la région, les fidèles se sont unis dans un même élan spirituel pour célébrer l’héritage de lutte et de résistance d’un leader charismatique tombé en martyr, symbole vivant de la dignité musulmane face aux puissances arrogantes.

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