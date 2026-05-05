Cheikh Naïm Qassem : L’ennemi ne peut pas atteindre ses objectifs

Selon Al Mayadeen, dans un contexte régional qu’il qualifie de « dangereux », cheikh Naïm Qassem a affirmé que les attaques menées avec le soutien des États-Unis visent à priver le Liban de ses droits et à compromettre son avenir.

Selon lui, la stabilité constitue la clé pour garantir un avenir digne et indépendant au Liban et à ses alliés. Il a insisté sur le fait que, malgré la puissance et l’arrogance attribuées à Israël, ce dernier n’a pas réussi à concrétiser ses ambitions face à la résistance.

Le dirigeant a également accusé Israël de ne pas respecter les accords de cessez-le-feu, évoquant des milliers de violations. Il a souligné que l’armée libanaise s’est déployée au sud du fleuve Litani conformément aux accords, tandis que la résistance adapte ses stratégies à la situation actuelle.

Naïm Qassem a appelé à renforcer l’unité nationale, estimant qu’elle constitue un élément essentiel pour faire face aux défis et préserver la souveraineté du pays. Il a insisté sur le rôle des responsables politiques dans la consolidation de cette unité et dans le soutien à l’armée pour défendre le territoire.

Par ailleurs, il a évoqué l’importance de combiner plusieurs facteurs pour surmonter la crise: la poursuite de la résistance, le dialogue interne, l’exploitation des évolutions internationales et l’augmentation de la pression sur l’adversaire. Il a précisé soutenir une diplomatie efficace, à condition qu’elle mette fin aux agressions.

Enfin, il a rendu hommage aux combattants et aux citoyens libanais, saluant leur engagement et leur résilience, tout en appelant les jeunes à participer à la construction d’un avenir qu’il décrit comme prometteur pour le pays.