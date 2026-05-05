L’Espagne : Il n’y a pas de solution militaire au problème du détroit d’Ormuz

Selon un rapport de l’agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, a insisté : « Le gouvernement espagnol et le Vatican partagent la même vision selon laquelle les problèmes doivent être résolus en évitant la provocation guerrière. J’ai discuté avec le Pape des questions concernant les chrétiens de la région et du refus d’Israël de laisser un prêtre entrer dans l’église du Saint-Sépulcre. »

Il a ajouté : Le retour du détroit d’Ormuz à des conditions normales n’est pas possible par la guerre mais par la négociation. L’Espagne continue de réaffirmer sa position de non-participation à toute action militaire concernant la guerre contre l’Iran.

Albares a déclaré : Nous soutenons le retour aux pourparlers avec le Pakistan, et j’ai rappelé cette question au ministre iranien des Affaires étrangères au cours des deux derniers jours.

Il a dit : Si tous les regards sont tournés vers le détroit d’Ormuz, cela ne signifie pas que nous oublions les agressions illégales contre le Liban.