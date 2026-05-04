Un membre du Congrès : Nous, Américains, payons le prix de la guerre de Trump

Selon l'agence de presse ABNA citant CNN, « Pat Ryan », membre du Congrès américain, critiquant l'affirmation absurde de Donald Trump, le président américain, sur la fin de l'agression contre l'Iran, a publié des images sur son compte sur le réseau social X et a déclaré : « Ils (les membres du cabinet et Trump) racontent des absurdités en disant que la guerre est finie. »

Le membre du Congrès a ajouté : « Les réalités sur le terrain et leurs coûts se poursuivent. Plus de 50 000 militaires ont été déployés dans la région, et des milliards de dollars d'équipement militaire sont utilisés. Le prix de l'essence en Amérique a considérablement augmenté. »

« Pat Ryan » a ajouté : « Même si Trump prétend que la guerre est finie, la réalité est que les gens en paient encore le prix. »