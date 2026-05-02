Al Jazeera a rapporté : L'échec du blocus maritime de Trump en chiffres

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, l'analyse des informations publiées par les centres de navigation maritime indique que depuis le début du blocus maritime américain contre les navires liés aux ports iraniens le 13 avril, 81 navires sur un total de 145 ont traversé le détroit d'Ormuz malgré ce blocus. Ce nombre représente environ 56 % des navires depuis l'entrée en vigueur de la décision américaine.

L'analyse des données de la plateforme Marine Traffic montre que 53 navires ont traversé le détroit d'Ormuz en violation de la décision américaine. Ces navires provenaient de ports iraniens ou s'y rendaient, ou bien ils arboraient le pavillon iranien. Parmi eux, 11 navires figuraient sur la liste des sanctions américaines.

28 autres navires qui étaient sur la liste des sanctions et n'étaient pas liés aux ports iraniens ont également traversé le détroit. Ainsi, le nombre total de navires ayant violé le blocus depuis le début de sa mise en œuvre s'élève à 78 navires.

Ces informations montrent que 11 navires n'ont pas pu traverser le détroit pendant la même période. Ces navires étaient exploités par des sociétés basées en Chine, en Inde, au Pakistan et en Turquie. Cette analyse est basée sur l'observation des mouvements confirmés des navires qui avaient activé leur dispositif de suivi lors du passage du détroit d'Ormuz.