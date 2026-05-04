Armée : Nous avons averti les destroyers américains en tirant des missiles de croisière

Selon l'agence de presse ABNA citant le service des relations publiques de l'armée, les destroyers des États-Unis d'Amérique, il y a quelques heures, avec leurs radars éteints en mer d'Oman, comptaient s'approcher du détroit d'Ormuz. Mais immédiatement après avoir allumé leurs radars, ils ont été détectés et ont reçu par radio un avertissement de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran concernant les dangers d'une violation du cessez-le-feu.

Les braves soldats de l'armée, après que les destroyers américains eurent ignoré l'avertissement, ont clairement déclaré dans un second avertissement que toute tentative d'entrée dans le détroit d'Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu et ferait face à une réaction des forces navales.

À ce stade, après l'ignorance de l'avertissement initial par les destroyers américano-sionistes, la marine de l'armée a tiré un coup de semonce avec des missiles de croisière, des roquettes et des drones de combat à proximité des navires de l'ennemi agresseur, donnant ainsi un avertissement. La responsabilité et les conséquences dangereuses de tels actes incomberont à l'ennemi hostile.