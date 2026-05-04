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Amir Hatami : La sécurité de la région d'Ormuz est une ligne rouge pour l'Iran

4 mai 2026 - 23:18
Code d'info: 1809893
Source: ABNA
Amir Hatami : La sécurité de la région d'Ormuz est une ligne rouge pour l'Iran

Le commandant en chef de l'armée, soulignant que la sécurité de la région d'Ormuz est une ligne rouge pour l'Iran, a déclaré : « Les fils du peuple iranien sont les yeux vigilants du Golfe Persique, et chaque centimètre de ces eaux est à portée de notre volonté. »

Selon l'agence de presse ABNA, l'amir Hatami, commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, a écrit sur sa page personnelle sur X : « Au nom de Dieu Tout-Puissant. Les fils du peuple iranien sont les yeux vigilants du Golfe Persique. Chaque centimètre de ces eaux est à portée de notre volonté. Les destroyers américains, par la ruse de l'extinction des radars, espéraient s'approcher du détroit d'Ormuz ; mais notre réponse était de feu. Des missiles de croisière et des drones de combat ont pris leur envol. La sécurité de cette région est une ligne rouge pour l'Iran. »

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