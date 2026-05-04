Amir Hatami : La sécurité de la région d'Ormuz est une ligne rouge pour l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, l'amir Hatami, commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, a écrit sur sa page personnelle sur X : « Au nom de Dieu Tout-Puissant. Les fils du peuple iranien sont les yeux vigilants du Golfe Persique. Chaque centimètre de ces eaux est à portée de notre volonté. Les destroyers américains, par la ruse de l'extinction des radars, espéraient s'approcher du détroit d'Ormuz ; mais notre réponse était de feu. Des missiles de croisière et des drones de combat ont pris leur envol. La sécurité de cette région est une ligne rouge pour l'Iran. »