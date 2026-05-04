Sardar Mohebbi : Les navires contrevenants seront arrêtés avec force

Selon l'agence de presse ABNA, le sardar Hossein Mohebbi, porte-parole et adjoint aux relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, réagissant aux déclarations infondées des responsables et institutions américains sur les questions maritimes et le Golfe Persique, ainsi qu'aux avis de l'Institut britannique du commerce maritime, a déclaré : « Aucun changement n'a été apporté au processus de gestion du détroit d'Ormuz. Tout mouvement maritime de navires civils et commerciaux conforme aux protocoles de transit émis par la marine du CGRI et effectué selon l'itinéraire coordonné sera sécurisé et sûr. »

« Les autres mouvements maritimes contraires aux principes annoncés par la marine du CGRI feront face à de sérieux dangers. Les navires contrevenants seront arrêtés avec force. »

« Il est nécessaire que toutes les compagnies maritimes et les assureurs de transport prêtent attention aux avis du Corps des Gardiens de la Révolution islamique. »