Entretien téléphonique des ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du Turkménistan

Selon l'agence de presse ABNA, lors de l'entretien téléphonique de ce soir entre Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Rachid Meredov, ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, les derniers dossiers régionaux et internationaux ont été discutés.

Au cours de cet appel téléphonique, le ministre des Affaires étrangères de notre pays a informé son homologue des derniers développements liés au processus diplomatique, ainsi que des efforts et initiatives en cours pour mettre fin à la guerre imposée par l'Amérique et le régime sioniste contre la République islamique d'Iran.