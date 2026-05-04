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Entretien téléphonique des ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du Turkménistan

4 mai 2026 - 23:16
Code d'info: 1809891
Source: ABNA
Entretien téléphonique des ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du Turkménistan

Lors d'un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères de l'Iran et celui du Turkménistan, les dernières questions régionales et internationales ont été examinées.

Selon l'agence de presse ABNA, lors de l'entretien téléphonique de ce soir entre Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Rachid Meredov, ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, les derniers dossiers régionaux et internationaux ont été discutés.

Au cours de cet appel téléphonique, le ministre des Affaires étrangères de notre pays a informé son homologue des derniers développements liés au processus diplomatique, ainsi que des efforts et initiatives en cours pour mettre fin à la guerre imposée par l'Amérique et le régime sioniste contre la République islamique d'Iran.

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