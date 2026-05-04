Châtiment éternel et justice divine : la réponse des penseurs musulmans aux critiques de Hume et Russell

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Afin de mieux saisir la nature du débat, il convient d’abord de rappeler les principales critiques formulées par les penseurs occidentaux à l’encontre des peines de l’au-delà.

Les objections classiques : Hume, Maeterlinck et Russell

David Hume estimait que la disproportion entre une faute temporaire commise par un être faible et un châtiment éternel était contraire à la raison. Maurice Maeterlinck voyait dans l’idée d’un enfer créé par Dieu une offense à Sa grandeur. Bertrand Russell, enfin, qualifiait la notion d’un feu éternel de cruelle, allant jusqu’à douter qu’une figure comme Jésus ait pu l’enseigner. Ces critiques, bien que largement médiatisées, se heurtent à une tradition théologique musulmane bien plus nuancée qu’il n’y paraît.

Pour répondre à ces objections, les savants musulmans ont développé plusieurs modèles explicatifs dont le suivant est l’un des plus aboutis.

La rétribution comme conséquence naturelle des actes

Un courant majeur de la philosophie islamique, représenté par des figures comme Ghazali, Sohrawardi, Mulla Sadra ou encore le sage Sabzevari, rejette l’idée d’un châtiment imposé de l’extérieur par un Dieu vengeur. Selon eux, la punition dans l’au-delà n’est pas une décision arbitraire, mais l’incarnation même des actes commis ici-bas. Ghazali l’explique clairement : les tourments de l’enfer naissent des vices intérieurs et des ténèbres que l’homme a lui-même cultivés dans son cœur. Mulla Sadra, figure éminente de la sagesse transcendante, affirme sans détour que la récompense et la punition émanent de l’essence des actions bonnes ou mauvaises, et non d’une source étrangère. Le martyr Motahhari ajoute que dans l’autre monde, la relation entre l’acte et sa conséquence dépasse le simple lien de cause à effet pour atteindre un stade d’identité : l’homme devient littéralement ce qu’il a fait.

Ce principe trouve un appui solide dans le Coran lui-même, comme le montre l’analyse scripturaire suivante.

Le témoignage des textes sacrés

Le Livre saint de l’islam exprime cette réalité sans ambiguïté. Il annonce que le Jour du Jugement, chacun recevra la rétribution exacte de ce qu’il aura accompli, et que celui qui, par exemple, dévore injustement les biens des orphelins n’avale en réalité que du feu. Ces versets ne décrivent pas une sentence extérieure, mais le dévoilement de la véritable nature des actes. La tradition prophétique abonde dans le même sens : un récit rapporte qu’au moment de la mort, l’action d’une personne se présente à elle sous une forme personnifiée et lui déclare : « Je suis ton œuvre, je resterai avec toi. » L’imam Sajjad, arrière-petit-fils du Prophète, décrit les mauvaises actions comme des carcans qui enserreront le cou des pécheurs.

Au-delà de cette lecture métaphysique, les théologiens musulmans ont élaboré un appareil conceptuel complet pour défendre la rationalité du système de rétribution, dont voici les grandes lignes.

Une justice qui dépasse la simple transaction

Les théologiens imamites, ash’arites et mu’tazilites ont débattu de la finalité du châtiment divin. Tous s’accordent à rejeter l’idée d’une vengeance ou d’une simple satisfaction personnelle, impossible en Dieu. L’argument le plus solide, défendu par Allameh Tabatabai dans son exégèse Al-Mizan, est fondé sur la souveraineté absolue du Créateur sur Sa création. Toutefois, les partisans de la raison pratique précisent que ce pouvoir discrétionnaire ne saurait engendrer une injustice, car l’essence divine répugne à toute laideur morale. Ainsi, loin d’être une cruauté, l’existence de l’enfer est réinterprétée soit comme une purification de l’âme (selon Qeysari et Ibn Qayyim), soit comme la manifestation de noms divins tels que le Dominateur suprême, dont l’apparente rigueur recèle en réalité une miséricorde qui échappe à la compréhension immédiate de l’homme.

En définitive, la pensée islamique propose une vision du châtiment autrement plus subtile que la caricature qu’en font certains cercles occidentaux.

Une leçon pour le débat contemporain

Ce que les critiques comme Hume ou Russell ont omis, c’est que le Coran et la sagesse musulmane ne conçoivent pas Dieu comme un juge capricieux, mais comme une réalité ultime dont la justice est inséparable de la miséricorde et de la sagesse. Le châtiment éternel n’y est pas une vengeance cosmique, mais la conséquence ontologique d’une âme qui s’est coupée de sa source. Cette perspective, à la fois rationnelle et profondément spirituelle, offre une réponse cohérente aux objections modernes et montre que la foi, loin d’être un renoncement à la raison, en est souvent le couronnement.

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