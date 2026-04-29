Blocus du détroit d'Ormuz et choc pour l'extraction des métaux ; atteinte à la colonne vertébrale technologique

Au cœur de cette perturbation se trouve la chaîne d'approvisionnement en soufre et en acide sulfurique ; une substance qui joue un rôle vital dans l'extraction économique de métaux tels que le nickel, le cobalt, le lithium et le cuivre. Ces métaux forment la colonne vertébrale des nouvelles technologies, y compris les batteries, les infrastructures électriques et les équipements militaires. Avec le blocage des voies de transport de ces matériaux d'Asie occidentale, des pays comme l'Indonésie, la République démocratique du Congo et la Chine, qui dépendent de cette chaîne, font face à de graves perturbations de la production. La nature chimique de ces substances limite également la possibilité de remplacement rapide ou de transport facile et a fait augmenter exponentiellement les coûts d'assurance et de transport.

Dans un chevauchement notable, ces mêmes minéraux, qui sont maintenant rares en raison du blocus du détroit d'Ormuz, jouent un rôle clé dans la production et l'entretien des armes militaires. Ce fait montre que la guerre est à la fois consommatrice et perturbatrice de sa propre chaîne d'approvisionnement.

Les rapports indiquent que le Pentagone, avant le début des opérations, avait demandé aux entreprises minières nationales d'augmenter la production de 13 minéraux critiques ; ce qui est considéré comme un signe de la prédiction de ce goulot d'étranglement stratégique. Cependant, les mesures prises n'ont pas été très réussies.

Les dimensions de la crise se sont étendues au domaine des technologies avancées. Des substances comme l'hélium, le brome et la bauxite, dont une part significative est produite en Asie occidentale, jouent un rôle vital dans la fabrication des semi-conducteurs et le fonctionnement des centres de données. Le complexe industriel de Ras Laffan au Qatar, qui produit environ un tiers de l'hélium mondial, a été mis hors service suite aux récentes attaques de l'Iran et devrait rester inactif pendant plusieurs années. Cette évolution affecte directement la production de puces et l'efficacité des infrastructures de traitement.

Simultanément, la forte dépendance des économies de l'Asie de l'Est à l'énergie du golfe Persique a exacerbé la crise. Des pays comme Taïwan et la Corée du Sud, qui sont au cœur de la production de puces, font face à deux défis simultanés : la perturbation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et le manque de matières premières critiques. Des entreprises comme « TSMC », « SK Hynix » et « Samsung » n'ont pas été épargnées par ce choc et ont connu une baisse de la valeur de leurs actions.