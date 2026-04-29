La trêve à Gaza coûte toujours autant de vies que la guerre

Le rapport ajoute que certaines des victimes restent encore sous les décombres ou dans les rues et que, en raison de l’incapacité des forces de secours et du manque d’équipements nécessaires, leur accès n’a pas été possible jusqu’à présent.

Selon les dernières statistiques fournies, depuis l’instauration de la trêve le 11 octobre, le nombre total de martyrs enregistrés s’élève à 823 et le nombre de blessés à 2 308. De plus, 763 corps ont été extraits des décombres durant cette période.

Le ministère a également déclaré que, depuis le début de la guerre de génocide du régime sioniste le 7 octobre 2023 jusqu’à présent, le nombre total de martyrs s’élève à 72 599 et le nombre de blessés à 172 411.

D’autre part, des sources médicales ont indiqué qu’« Ibrahim Saqr », un secouriste palestinien, avait été martyrisé suite à une attaque aérienne du régime sioniste près de la place Al-Tawam dans le nord-ouest de la bande de Gaza. Le régime sioniste a à plusieurs reprises, pendant la guerre de Gaza, ciblé intentionnellement les centres de déploiement des forces de secours palestiniennes avec des attaques de drones ou de missiles.