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La trêve à Gaza coûte toujours autant de vies que la guerre

29 avril 2026 - 14:20
Code d'info: 1807780
Source: ABNA
La trêve à Gaza coûte toujours autant de vies que la guerre

Malgré l’engagement des groupes de résistance palestiniens à respecter les dispositions de la trêve signée avec le régime sioniste, le ministère de la Santé à Gaza a annoncé le martyre de cinq Palestiniens et les blessures de sept autres lors des agressions du régime sioniste contre différentes zones de Gaza. Selon un rapport d’Abna, citant l’agence de presse palestinienne Shihab, le ministère de la Santé du gouvernement palestinien dans la bande de Gaza a déclaré dans un communiqué que, suite à la poursuite des attaques du régime sioniste occupant, cinq Palestiniens ont été martyrisés au cours des dernières 24 heures et transférés dans les hôpitaux de Gaza, dont un a été extrait des décombres, et sept autres ont été blessés.

Le rapport ajoute que certaines des victimes restent encore sous les décombres ou dans les rues et que, en raison de l’incapacité des forces de secours et du manque d’équipements nécessaires, leur accès n’a pas été possible jusqu’à présent.

Selon les dernières statistiques fournies, depuis l’instauration de la trêve le 11 octobre, le nombre total de martyrs enregistrés s’élève à 823 et le nombre de blessés à 2 308. De plus, 763 corps ont été extraits des décombres durant cette période.

Le ministère a également déclaré que, depuis le début de la guerre de génocide du régime sioniste le 7 octobre 2023 jusqu’à présent, le nombre total de martyrs s’élève à 72 599 et le nombre de blessés à 172 411.

D’autre part, des sources médicales ont indiqué qu’« Ibrahim Saqr », un secouriste palestinien, avait été martyrisé suite à une attaque aérienne du régime sioniste près de la place Al-Tawam dans le nord-ouest de la bande de Gaza. Le régime sioniste a à plusieurs reprises, pendant la guerre de Gaza, ciblé intentionnellement les centres de déploiement des forces de secours palestiniennes avec des attaques de drones ou de missiles.

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