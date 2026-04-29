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Al Jazeera : Trump n’a aucune option pour vaincre l’Iran

29 avril 2026 - 14:20
Code d'info: 1807779
Source: ABNA
Al Jazeera : Trump n’a aucune option pour vaincre l’Iran

Un média qatarien a écrit que le gouvernement américain n’a aucune option pour vaincre l’Iran et que toute mesure qu’il prendra se retournera contre lui. Selon un rapport d’Abna, Al Jazeera, dans un éditorial signé par Monir Shafiq, a qualifié le comportement politique de Donald Trump, président des États-Unis lors de son deuxième mandat, d’« contradictoire et imprévisible ». Il a écrit : « Après le début de la guerre commune des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, Trump a poursuivi un objectif irréaliste, à savoir le renversement du régime de la République islamique et l’imposition d’une direction docile ; mais cet objectif n’a pas été atteint. Contrairement aux attentes de Washington, l’Iran, malgré les pertes humaines et matérielles, a maintenu son unité et a fait preuve de résistance sur le plan politique et militaire. »

Ce média qatarien a écrit : « Trump, après l’échec de la guerre, a simultanément suivi deux voies opposées : d’une part, la menace d’intensifier les attaques, de cibler les infrastructures et de contrôler le détroit d’Ormuz, et d’autre part, la tentative de négocier par l’intermédiaire du Pakistan avec le soutien de certains pays de la région. »

Selon l’auteur, Trump se trouve maintenant coincé entre deux échecs. Le premier échec est la poursuite de la guerre et l’augmentation des attaques, ce qui, sans résultat militaire, augmentera les coûts intérieurs et internationaux des États-Unis et réduira la crédibilité de Washington. Le deuxième échec est l’acceptation d’un accord proche des conditions de l’Iran, ce qui signifierait une reconnaissance implicite de l’échec de la guerre et de l’incapacité à réaliser l’objectif de changement de régime. Maintenant, tout choix que fera Trump sera le signe de l’échec de la stratégie des États-Unis et d’Israël et pourrait conduire à l’affaiblissement de la position régionale d’Israël et au changement des équilibants au Moyen-Orient au détriment de Washington.

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