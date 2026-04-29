Al Jazeera : Trump n’a aucune option pour vaincre l’Iran

Ce média qatarien a écrit : « Trump, après l’échec de la guerre, a simultanément suivi deux voies opposées : d’une part, la menace d’intensifier les attaques, de cibler les infrastructures et de contrôler le détroit d’Ormuz, et d’autre part, la tentative de négocier par l’intermédiaire du Pakistan avec le soutien de certains pays de la région. »

Selon l’auteur, Trump se trouve maintenant coincé entre deux échecs. Le premier échec est la poursuite de la guerre et l’augmentation des attaques, ce qui, sans résultat militaire, augmentera les coûts intérieurs et internationaux des États-Unis et réduira la crédibilité de Washington. Le deuxième échec est l’acceptation d’un accord proche des conditions de l’Iran, ce qui signifierait une reconnaissance implicite de l’échec de la guerre et de l’incapacité à réaliser l’objectif de changement de régime. Maintenant, tout choix que fera Trump sera le signe de l’échec de la stratégie des États-Unis et d’Israël et pourrait conduire à l’affaiblissement de la position régionale d’Israël et au changement des équilibants au Moyen-Orient au détriment de Washington.