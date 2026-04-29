Human Rights Watch : La colonisation du régime sioniste en Syrie est un crime de guerre

Hiba Zayadin, chercheuse principale sur les questions syriennes au sein de cette organisation, a déclaré que le cabinet sioniste avait approuvé un plan d’une valeur de 334 millions de dollars au Golan le 17 avril de cette année, indiquant que le cabinet sioniste avait affecté des fonds publics à la commission de crimes de guerre en Syrie, tout en accélérant la colonisation en Cisjordanie et en continuant à soutenir la violence des colons contre les Palestiniens.

Zayadin a ajouté que le transfert permanent des colons sionistes sur les terres syriennes viole les normes internationales et a de graves conséquences pour les Syriens déplacés de cette région.

L’organisation a appelé l’Union européenne et ses États membres, y compris le Royaume-Uni et d’autres pays, à suspendre leurs accords commerciaux avec le régime sioniste et à appliquer une interdiction du commerce et des affaires avec les colonies illégales sionistes, cette interdiction devant couvrir le Golan ainsi que la Cisjordanie.

Human Rights Watch a également demandé l’interdiction du transfert d’armes vers les territoires occupés et a souligné que les procureurs généraux d’autres pays devraient ouvrir des enquêtes pénales sur la base du principe de la juridiction universelle contre les responsables israéliens et les personnes impliquées dans le transfert de civils vers les territoires occupés.