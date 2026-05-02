Les démocrates qualifient d'absurdité l'argumentation de Trump sur la fin de la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le journal britannique The Guardian a écrit dans un rapport : Les démocrates du Congrès américain ont qualifié d'« absurdité » l'affirmation de Donald Trump selon laquelle les « hostilités avec l'Iran » étaient terminées.

Ce média occidental a ajouté : Les démocrates du Sénat américain ont explicitement rejeté l'affirmation de Trump sur la fin de la guerre avec l'Iran ; cette affirmation avait été avancée dans une lettre officielle que le président a envoyée vendredi aux présidents du Sénat et de la Chambre des représentants.

Trump a écrit dans cette lettre : Depuis le 7 avril 2026, aucun échange de tirs n'a eu lieu entre les forces américaines et l'Iran. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 sont terminées.

The Guardian a écrit : Ceci alors que la guerre dont il prétend que l'Amérique l'a gagnée dès la première heure se poursuit toujours avec des blocus mutuels de l'Iran et de l'Amérique dans le Golfe Persique.

Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat, a déclaré en réponse à la lettre de Trump : Ces propos sont absurdes. Cette guerre est illégale, et chaque jour où les républicains l'approuvent et permettent à cette situation de continuer, plus de vies sont mises en danger, le chaos se propage, les prix augmentent et le coût de la vie des Américains s'accroît.