Foreign Policy : L'ayatollah Khamenei était le leader des opprimés

Selon l'agence de presse ABNA, le magazine américain « Foreign Policy » a écrit dans un rapport intitulé « L'ayatollah des souffrants » : Pour les traditionalistes sunnites qui sont favorablement disposés envers l'Iran, le concept de « résistance » reste attractif.

Ce média anglophone a écrit : Après la mort (martyre) de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide de la République islamique d'Iran, des manifestants chiites à Karachi au Pakistan et à Bagdad en Irak ont pris d'assaut les représentations diplomatiques américaines et ont eu des affrontements violents avec les forces de sécurité.

Bien qu'il s'agisse des réactions populaires les plus violentes, elles n'étaient pas les seules. Dans le monde entier, de nombreuses personnes se sont également rassemblées en soutien à cet ayatollah. Dans les semaines qui ont suivi, des manifestations ont eu lieu dans des endroits comme Kuala Lumpur en Malaisie, Jakarta en Indonésie, New Delhi en Inde, le Cachemire sous contrôle indien et Istanbul en Turquie.

Foreign Policy a écrit : Le soutien de Téhéran à des groupes chiites comme les Kata'ib Hezbollah en Irak et le Hezbollah au Liban est évident, mais le gouvernement iranien a également cherché à gagner les faveurs du monde islamique et s'est présenté comme une force qui, à elle seule, contrecarre la domination occidentale. Dans cette voie, il a réussi en partie et a obtenu un soutien au-delà des frontières confessionnelles.

Ce média américain a écrit : Lorsque l'Iran fait face à Israël et aux États-Unis, cette image est renforcée parmi les musulmans du monde qui croient qu'en tant que communauté mondiale, ils sont capables de se défendre. Ces partisans internationaux considèrent l'Iran comme leur représentant, qui a mené une longue guerre et qui a maintenant vaincu en forçant les États-Unis et Israël à un cessez-le-feu.