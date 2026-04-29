Le Guardian : La méfiance de l'Iran envers Trump est l'obstacle principal aux progrès des négociations

Selon ce média, Vance, qui était auparavant un critique des « guerres éternelles » des États-Unis et qui exprimait ouvertement ses convictions religieuses, se trouve désormais dans une impasse en tant que principal négociant du gouvernement de Donald Trump. Lors d'un rassemblement de partisans de Trump en présence de Vance, un manifestant criant « Jésus-Christ ne soutient pas le génocide » a mis en lumière l'ampleur de ce défi.

Le Guardian, soulignant la demande explicite de l'Iran que Vance soit à la tête de l'équipe de négociation américaine, a écrit que Téhéran considère Steve Witkoff et Jared Kushner comme peu fiables en raison de leur alignement sur Israël et Netanyahou, ainsi que de l'historique des attaques après les rencontres précédentes. En revanche, Vance est considéré comme une option potentiellement plus fiable pour l'Iran.

Ce média britannique a écrit : Le principal défi pour Vance est de convaincre l'équipe de négociation iranienne dirigée par Mohammad Bagher Ghalibaf de la fiabilité de Donald Trump ; ce qui semble presque impossible après la série de posts provocateurs de Trump et sa prétention à une victoire anticipée.

Le Guardian, citant des analystes, a écrit que la méfiance envers la personne de Trump, et non les différends internes, est l'obstacle principal aux progrès des négociations, et que Vance doit surmonter cet obstacle.