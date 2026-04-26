Selon l'agence de presse Abna, un professeur de l'université Johns Hopkins a annoncé que le blocus maritime des ports iraniens par les États-Unis ne provoquerait pas l'effondrement de son économie, car cela a déjà été testé par Donald Trump, l'ancien président américain.

Dans un post sur la plateforme X, il a écrit que les exportations de pétrole de l'Iran au deuxième semestre 2019, simultanément à l'augmentation de la pression sur les chaînes d'approvisionnement, à la perte d'emplois et à la récession économique due à la pandémie du virus « Covid », sont tombées à zéro, mais l'économie iranienne s'est progressivement rétablie avec le retour des exportations de pétrole.

Esfandiar Batmanghelidj a ajouté que la production de pétrole a aujourd'hui retrouvé les niveaux d'avant les sanctions, car le blocus n'avait pas causé suffisamment de dégâts dans un court laps de temps pour alourdir la balance des négociations en faveur de Trump. Il estime que la situation est « largement équilibrée », et c'est précisément ce qui rend la conclusion d'un accord possible.

Il a ajouté que le blocus économique de l'Iran ne conduit pas nécessairement à l'effondrement de son économie, mais que les indicateurs économiques s'améliorent progressivement et limitent l'impact à court terme des sanctions.

Le journal américain « New York Times » a récemment rapporté que la situation récente montre que Téhéran détient toujours le contrôle du détroit d'Ormuz, ce qui lui permet d'augmenter la pression sur l'économie mondiale.