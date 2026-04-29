Journal sioniste : Le port d’Eilat paie toujours le prix des missiles yéménites

Kalalist a souligné dans son rapport que la contrainte imposée aux importateurs de contourner Bab el-Mandab inflige de lourdes coûts au port d’Eilat, car ils doivent se rendre au port d’Aqaba en Jordanie, puis transférer les marchandises importées vers Eilat à l’aide de navires spéciaux de transport de véhicules.

Bien que le nombre de véhicules importés dans les territoires occupés via le port d’Eilat ait considérablement diminué depuis le début de l’année 2026 par rapport à la même période l’année dernière, ce journal sioniste a qualifié cet événement de réussite, car le port d’Eilat était auparavant complètement à l’arrêt.

Le journal a souligné que le contournement d’Eilat engendre des coûts que le régime sioniste supporte actuellement. Pour cette raison, les experts du secteur estiment que cette solution n’est que temporaire.

Le journal ajoute que le port d’Eilat, qui générait un profit annuel de 212 millions de shekels, subit actuellement une perte mensuelle de 5 millions de shekels en raison du blocus du Yémen. Cette tendance montre que l’équation imposée par l’ennemi à l’ennemi par le Yémen continue d’avoir un impact, car malgré la stabilité obtenue suite à la signature de l’accord de cessez-le-feu à Gaza fin l’année dernière, les pertes de Tel-Aviv à Eilat persistent.