Les États-Unis sont isolés ; l'unité nationale de l'Iran est la cause principale de l'échec de Trump

Dans cet entretien, Abbas Papizadeh a réagi aux fausses affirmations du président américain concernant les divergences entre les responsables de notre pays, et a déclaré : « Tout d'abord, il convient de souligner que les États-Unis, en tant que pays plein d'ambitions, pensent qu'en entrant dans n'importe quelle guerre, ils peuvent imposer de force à la partie adverse toutes leurs conditions et leurs exigences unilatérales. Les États-Unis ont pris des mesures contre certains pays faibles et ont obtenu certains succès, et cela a engendré chez le président américain des illusions lui faisant croire qu'il pourrait atteindre ses objectifs également à l'égard de l'Iran. »

Il a poursuivi : « Sur la base de cette conception et sous la pression exercée par le lobby sioniste via l'activation du dossier « Epstein », il a été forcé de s'engager dans un conflit avec l'Iran. Il a déployé ses navires en direction de l'Iran et, par une vaste propagande, a essayé d'instiller la peur et la terreur dans le cœur du peuple et des responsables iraniens, mais cette méthode d'intimidation, généralement utilisée dans d'autres régions du monde lors de mouvements de navires, a complètement échoué en Iran. Même quelques jours avant la « guerre du Ramadan », lui et d'autres responsables américains ont déclaré avec surprise : pourquoi les gens en Iran n'ont-ils pas eu peur ? Cela les a surpris ! »

L'Iran a détruit l'hégémonie des États-Unis

Un membre du bureau de l'Assemblée consultative islamique a déclaré : « À l'étape suivante, ils ont lancé une attaque militaire contre l'Iran, mais, heureusement, grâce à une bonne prévision de nos forces armées, une attaque opportune et efficace contre les navires américains les a contraints à se retirer, ils ont reculé jusqu'au fond de l'océan Indien et sont pratiquement sortis de la scène. Cela a mis Trump en colère, car la crainte des navires américains a été brisée. »

Papizadeh a exprimé : « Lors de la « guerre du Ramadan » de 40 jours imposée à notre pays, les États-Unis et le régime sioniste n'ont pas pu atteindre leurs objectifs malgré tous leurs crimes, y compris l'assassinat lâche de notre Suprême Leader de la Révolution islamique, des commandants, des responsables et de nos citoyens innocents. L'ennemi n'a pas seulement échoué à atteindre ses objectifs contre l'Iran, mais nous voyons dans les rues l'unité du peuple. Cela démontre la puissance populaire et la mobilisation générale dans la République islamique, ce qui a provoqué la colère de Trump. »