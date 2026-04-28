Frappes Pakistanaises en Afghanistan : Le Bilan s’Alourdit à 7 Morts et 75 Blessés à Kounar

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les chiffres officiels communiqués par les autorités sanitaires locales témoignent de l’aggravation de la situation.

Un Bilan Humain en Forte Augmentation

Muzzafar Mukhlis, directeur de la santé publique de Kounar, a confirmé ces nouveaux chiffres, précisant que l’état de plusieurs blessés est jugé critique. Certains d’entre eux ont dû être transférés à l’hôpital central de la province voisine de Nangarhar pour y recevoir des soins spécialisés. Ce bilan est nettement supérieur aux premières estimations fournies par Najibullah Hanif, directeur de l’information et de la culture de Kounar, qui faisait état de 3 morts et 45 blessés. Des sources de l’hôpital public de Kounar avaient initialement rapporté un bilan proche de 4 morts et 47 blessés, un chiffre désormais dépassé.

L’analyse des cibles touchées révèle que les frappes n’ont pas épargné les infrastructures civiles et éducatives.

Une Université et des Zones Résidentielles Ciblées

Les tirs de roquettes et d’artillerie pakistanais ont principalement touché l’université Sayyid Jamaluddin Afghani, située à Asadabad, capitale de la province, ainsi que les zones résidentielles environnantes. Les autorités locales soulignent que la grande majorité des victimes sont des civils. Parmi les blessés figurent de nombreux étudiants, des professeurs d’université, ainsi que des femmes et des enfants qui se trouvaient dans le secteur au moment des frappes survenues ce lundi 7 Ordibehesht.

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