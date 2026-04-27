Révélation de nouvelles dimensions de la coopération entre Tel-Aviv et Abou Dabi dans la guerre contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le portail américain Axios a dévoilé que le régime sioniste, peu après le début de la guerre avec l'Iran, a envoyé le système de Dôme de Fer ainsi qu'une équipe militaire pour son activation aux Émirats arabes unis.

Cette action du régime sioniste illustre l'ampleur de la coopération militaire et de sécurité avec les EAU. Le rapport indique qu'après les vastes opérations de missiles et de drones de l'Iran contre les Émirats, le Premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahu, a décidé, sur demande d'Abou Dabi, d'envoyer le système de Dôme de Fer et des dizaines de soldats sionistes aux Émirats. Cette mesure a été prise suite à des contacts avec Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des EAU.

Selon Axios, c'est la première fois que le système de Dôme de Fer est utilisé en dehors des territoires occupés et dans un autre pays. Il a également été rapporté que certaines attaques menées par les avions du régime sioniste contre des positions en Iran visaient à réduire les attaques contre les Émirats.