Tir d'artillerie des occupants contre le sud du Liban

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Nashra, des sources libanaises ont signalé la poursuite de la violation de la trêve par le régime sioniste et des tirs d'artillerie sur le sud du Liban.

Ces sources ont indiqué que Wadi Hasan, au sud de la ville de Sidon, a été bombardé par l'artillerie du régime sioniste. Parallèlement, le hameau de Yahmar Al-Shaqif a également été bombardé.

De plus, l'artillerie de l'armée du régime sioniste a bombardé Al-Qantara et Al-Qasir à Marjayoun dans le sud du Liban. Le hameau de Hawla a également été la cible de tirs d'artillerie de l'armée d'occupation.

Simultanément, le réseau Al Jazeera a signalé la destruction de zones résidentielles et d'installations dans la ville d'Al-Khayyam dans le sud du Liban par l'armée israélienne.

D'autre part, l'armée du régime sioniste a de nouveau averti les habitants déplacés du sud du Liban contre les déplacements vers le sud et l'approche des zones spécifiées.

Dans cette déclaration, les Libanais ont également été mis en garde contre l'approche de la rivière Litani et des vallées de Salhani et Salouqi.

L'armée du régime sioniste a également, en citant les noms de 59 villages frontaliers dans le sud du Liban, insisté sur le fait que les Libanais ne devaient pas retourner dans ces villages.