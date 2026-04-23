Reportage Photo | Rassemblement grandiose à Parachinar pour le 40e jour du martyre du grand leader de l’Oumma et renouvellement de l’allégeance au nou
Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : À l’occasion du quarantième jour (Arbaïn) du martyre du grand leader de l’Oumma islamique, la ville de Parachinar a été le théâtre d’un rassemblement magnifique et sans précédent. Une foule immense de fidèles s’est réunie pour honorer la mémoire du martyr et exprimer publiquement son allégeance inébranlable au nouveau leader.
23 avril 2026 - 15:18
Code d'info: 1805498
(Les images de cet événement historique sont présentées ci-dessous.)
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