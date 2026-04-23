Qalibaf : La réouverture du détroit d’Ormuz est impossible sans l’arrêt total des agressions sionistes et le respect des droits de l’Iran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Mohammad Baqer Qalibaf, le président de l’Assemblée consultative islamique d’Iran (Majlis), a publié un message sur son compte personnel sur les réseaux sociaux pour clarifier la position de la République islamique concernant les conditions d’un véritable cessez-le-feu et les développements régionaux.

Dans son message, M. Qalibaf a fermement déclaré : « Un cessez-le-feu complet n’a de sens que s’il n’est pas violé par un blocus maritime et la prise en otage de l’économie mondiale, et que l’incitation à la guerre par les sionistes sur tous les fronts soit totalement stoppée. »

Il a en outre mis l’accent sur l’importance stratégique et les conditions liées aux voies navigables régionales en ajoutant : « La réouverture du détroit d’Ormuz n’est pas possible avec une violation flagrante du cessez-le-feu. »

Le haut responsable iranien a conclu son message en adressant un avertissement clair face aux pressions hostiles : « Ils n’ont pas atteint leurs objectifs par l’agression militaire, ils ne les atteindront pas non plus par l’intimidation et la tyrannie. La seule voie possible est l’acceptation et le respect des droits de la nation iranienne. »

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