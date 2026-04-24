L’avertissement de la Russie concernant la menace à la sécurité de la centrale nucléaire de Bouchehr

Selon l’agence de presse Abna, citant RIA Novosti, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré : « Moscou constate des menaces croissantes contre la sécurité des installations nucléaires, en particulier autour des centrales nucléaires de « Zaporijjia » et de « Bouchehr ». »

Elle a également souligné l’inaction de la communauté internationale face à l’arsenal nucléaire du régime sioniste et a déclaré : « Israël, qui a intérêt à attaquer l’Iran, a ignoré le Traité de non-prolifération des armes nucléaires, tout en accusant les autres de violer ce traité. »

Pendant la « guerre du Ramadan », la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait vivement condamné l’attaque américano-sioniste contre la centrale atomique de Bouchehr et annoncé : « Les attaques contre les installations nucléaires en Iran doivent être immédiatement stoppées. »

Maria Zakharova a ajouté : « Les attaques contre les installations nucléaires en Iran doivent être immédiatement stoppées. Les attaques illégales contre les infrastructures nucléaires de l’Iran sont une tache indélébile sur la crédibilité de ceux qui dirigent ces missiles. Ceux qui ont attaqué la centrale nucléaire de Bouchehr ont complètement détruit leur crédibilité dans le domaine de la non-prolifération nucléaire. »

L’Organisation de l’énergie atomique a écrit, le samedi 15 Farvardin, après la quatrième attaque contre les installations atomiques de Bouchehr par les États-Unis et les sionistes occupateurs, sur son compte X : « La condamnation de l’attaque contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran et la fin de l’inaction face à celle-ci constituent la moindre attente envers l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans le cadre de ses responsabilités statutaires. »

La République islamique d’Iran poursuit également, par des voies juridiques, la sauvegarde de ses droits souverains en matière nucléaire et l’examen des raisons de cette inaction par le directeur général de l’AIEA.