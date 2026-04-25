Araghchi : L'Iran souhaite développer les relations avec le Pakistan

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, qui s'est rendu à Islamabad pour des consultations avec les hautes autorités pakistanaises, s'est entretenu aujourd'hui en soirée avec le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif.

Lors de cette réunion, à laquelle ont également participé Muhammad Ishaq Dar, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays dans divers domaines, ainsi que les développements régionaux et internationaux, ont été discutés.

Le Premier ministre pakistanais, soulignant la volonté et la détermination des hautes autorités des deux pays à poursuivre le processus d'amélioration continue des relations et de la coopération bilatérales, ainsi que la coordination et la coopération au niveau multilatéral et dans les organisations internationales, a exprimé sa certitude que ce processus se poursuivra avec force et dans le respect des intérêts communs des deux pays voisins et amis.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, soulignant l'engagement du Guide suprême et du Président Pezeshkian à développer de manière globale les relations avec les voisins, en particulier le Pakistan, a insisté sur la position spéciale du Pakistan dans la politique étrangère et les relations extérieures de l'Iran, ainsi que sur la détermination de l'Iran à approfondir davantage les relations entre les deux pays.

Araghchi, exprimant sa gratitude pour les efforts déterminés des hautes autorités du gouvernement pakistanais pour mettre fin à la guerre imposée par les États-Unis et le régime sioniste contre l'Iran et pour établir une trêve, ainsi que pour l'hospitalité lors des négociations, a exposé les positions fondamentales de notre pays concernant les derniers développements liés à la trêve et à la fin complète de la guerre imposée contre l'Iran.

Le ministre des Affaires étrangères a également, soulignant la poursuite des crimes du régime sioniste en Palestine occupée et les agressions répétées de ce régime contre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Liban, salué les positions du gouvernement et du peuple pakistanais de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien opprimé, ainsi que l'engagement spécial du Pakistan pour la mise en œuvre de l'accord de trêve concernant le Liban.