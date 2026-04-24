Poursuite de la violation du cessez-le-feu dans le sud du Liban par de nouvelles attaques sionistes

Selon l’agence de presse Abna, citant Al-Mayanin, le régime sioniste a bombardé à trois reprises et consécutivement la localité de Deir Amas dans le sud du Liban il y a quelques heures.

L’armée israélienne a également attaqué simultanément les environs de la localité de Bint Jbeil depuis la région de Kunin.

D’autre part, le ministère libanais de la Santé a annoncé que dans une frappe aérienne sur la région de Maroun al-Ras effectuée ce matin, au moins deux personnes ont été tuées.

De l’autre côté, les médias sionistes ont rapporté que trois militaires de ce régime avaient été blessés dans un « incident opérationnel » dans le sud du Liban.

Le journal sioniste Haaretz, annonçant les dernières évolutions des affrontements dans le sud du Liban, a écrit que le Hezbollah a de nouveau rétabli l’équilibre de la terreur face au régime sioniste.