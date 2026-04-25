Aref : Nous construirons l'Iran avec plus de faste qu'auparavant

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Reza Aref, Premier vice-président, a écrit sur son compte personnel du réseau social X : « L'ennemi a détruit les ponts, mais il était ignorant du fait que le peuple iranien réparait les brèches. Maintenant, pour la construction, l'habituant de la ville est venu avec du ciment et le villageois avec un travail de ferraillage gratuit. Cela va bien au-delà de la reconstruction du béton et de l'acier ; c'est le fait que la nation et l'État tiennent bon côte à côte. Avec cet esprit, nous construirons l'Iran avec plus de faste qu'auparavant. »