Le Hezbollah : Une prorogation du cessez-le-feu à l’ombre de la poursuite de la destruction par les sionistes est dénuée de sens

Selon l’agence de presse Abna, citant Russia Today, Ali Fayyad, député libanais de la faction « Fidélité à la Résistance », a critiqué l’annonce de Donald Trump, président américain, de proroger de trois semaines le cessez-le-feu entre le Liban et le régime sioniste, qui a eu lieu hier.

Dans une déclaration, Fayyad a affirmé que ce cessez-le-feu, à l’ombre de la poursuite des actions hostiles du régime sioniste, y compris les assassinats, les bombardements et les fusillades dans différentes régions du Liban et la poursuite de la destruction dévastatrice dans les villages frontaliers, est dénué de sens.

Il a ajouté que l’insistance de l’ennemi à dire que le droit à la liberté d’action n’est pas en contradiction avec le cessez-le-feu signifie l’insistance de Tel-Aviv et Washington à tenter de rétablir l’équilibre d’avant le 2 mars.

Fayyad a ajouté que cette déclaration oblige le Liban à se conformer au cessez-le-feu, sans imposer aucune obligation à la partie sioniste. Cela n’est pas acceptable pour la Résistance et sera combattu.

Il a également souligné que toute agression du régime sioniste contre n’importe quelle cible au Liban réserve le droit à une réponse proportionnée à la Résistance.

Ce député du Hezbollah a souligné que la formule proposée est pire encore et que sa promotion n’est qu’un voile pour justifier les négociations directes et accélérer le processus entre l’ennemi sioniste et le gouvernement libanais.