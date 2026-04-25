Mohseni Eje'i : L'ennemi est vaincu ; soyons vigilants face aux complots

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, l'honorable Mohseni Eje'i, chef de l'appareil judiciaire, dans le cadre d'une série de réunions continues avec les responsables judiciaires dans la capitale et les provinces, lors d'une réunion avec d'autres chefs des parquets provinciaux, après avoir remercié les sacrifices des forces armées de l'Iran islamique dans la lutte contre les agresseurs, a déclaré : « L'ennemi est blessé et n'a pas atteint ses complots et objectifs malveillants contre l'Iran islamique ; par conséquent, il existe un risque à tout moment de complots et d'actions de la part de l'ennemi ; il est possible que l'ennemi blessé tente à nouveau d'agir contre notre nation et notre pays. Par conséquent, il est obligatoire pour tous les citoyens d'Iran, les responsables et les militaires de ne jamais faire preuve de négligence. Le peuple fier et précieux doit continuer à être présent sur la scène ; la présence du peuple sur la scène ne doit en aucun cas s'estomper. »

Le chef de l'appareil judiciaire a considéré l'unité nationale comme un rempart solide et un mur élevé et imprenable face à l'ennemi et a précisé : « Aujourd'hui, une cohésion et une union remarquables se sont créées entre toutes les couches et ethnies de la nation iranienne ; cette cohésion et cette union sont une épine dans l'œil de l'ennemi ; cette unité acquise est un rempart solide et imperméable contre l'ennemi ; il faut soutenir tout ce qui renforce cette cohésion et cette union et éliminer toute base de discorde, de dispersion et de division. »

Mohseni Eje'i, soulignant la nécessité de persévérer dans la diffusion de messages et d'actions communes visant à unir les rangs pour contrer les opérations psychologiques de l'ennemi, a insisté : « Actuellement, l'espoir de l'ennemi est de recourir à la ruse en se concentrant sur la « guerre douce » et les opérations psychologiques pour briser l'« union sacrée » de la nation iranienne, en tant que principal centre de production de puissance. Les États-Unis et le régime sioniste ont visé l'unité nationale, la cohésion sociale, l'alignement des trois pouvoirs et, en un mot, l'unité de la nation et des responsables iraniens. »

Il a ajouté : « Le Guide Suprême de la Révolution a déclaré : En l'absence de l'Imam martyr, c'est vous, le peuple, qui avez dirigé le pays et garanti sa puissance. Le carburant de la missile Mihan, selon l'expression de l'Imam martyr, est également fourni par la volonté unifiée du peuple. Nous devons apprécier et protéger cette union sacrée. »

Le chef de l'appareil judiciaire a mis en garde : « L'ennemi espère obtenir par la polarisation dans la « rue » ce qu'il n'a pas obtenu sur le « champ de bataille » et dans la « diplomatie ». Les plumes, les tribunes et les acteurs de l'espace virtuel et des médias doivent être vigilants à cet égard. »

Le chef de la justice a ajouté : « Le président des États-Unis, dans son illusion, croit qu'en semant le doute sur les différences entre le peuple et les responsables iraniens, il peut modifier l'équilibre des forces au profit de l'Amérique vaincue. »