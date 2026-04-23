Ayatollah Ramazani : Le Corps des gardiens de la Révolution islamique joue un rôle stratégique dans la protection et la pérennité de la Révolution

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’Ayatollah Reza Ramazani, secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS), a participé ce jeudi à un rassemblement des gardiens et des forces du Bassidj dans la préfecture de Khomam, organisé à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de cette institution révolutionnaire. En adressant ses félicitations pour la création du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), il a déclaré : « Les gardiens de la Révolution islamique sont ceux qui, par leur bravoure exceptionnelle et leurs sacrifices dans divers domaines, ont apporté honneur, sécurité et autorité au système islamique. »

Il a également profité de cette tribune pour célébrer la Décade de la Dignité (Dahe Karamat), la considérant comme une opportunité précieuse pour bénéficier des bénédictions spirituelles de la noble famille du Prophète. L’Ayatollah Ramazani a exprimé l’espoir que le front de la vérité triomphera dans les batailles décisives à venir.

Faisant référence à la création du CGRI en 1979 sur ordre historique de l’Imam Khomeiny (RA), le membre de l’Assemblée des experts a précisé : « La philosophie de l’existence du CGRI est de contrer les menaces pesant sur le système islamique. Le concept même de garde implique intrinsèquement la vigilance et la lutte contre les dangers. »

L’Ayatollah Ramazani a souligné que la Révolution doit inévitablement traverser les étapes de la formation du système, du gouvernement et de la société islamiques pour aboutir à une nouvelle civilisation islamique. Cette civilisation, a-t-il noté, sera caractérisée par la science, la rationalité, la haute spiritualité et la sécurité absolue. Citant l’Imam Khomeiny, il a qualifié le CGRI de « Kowthar » (source d’abondance) de la Révolution. « Dans la littérature coranique, le Kowthar s’oppose au Takathur, qui est l’accumulation avide et matérialiste. L’approche Kowthar signifie avancer vers le monothéisme, la justice sociale et le soutien inébranlable aux opprimés », a-t-il expliqué de manière détaillée.

Le haut dignitaire a noté que les complots du système de domination ont commencé dès les premiers jours de la victoire. Le discours de la Révolution, fondé sur le rejet de l’oppression et du colonialisme, est en contradiction directe avec les intérêts de l’arrogance mondiale. Il a dénoncé l’injustice et la pauvreté mondiales, déplorant que les immenses richesses des pays islamiques soient tombées entre les mains du système de domination. Si ces vastes ressources étaient utilisées pour les nations, la pauvreté n’existerait plus dans le monde islamique.

Il a également insisté sur la nécessité de bien identifier l’ennemi, avertissant que les adversaires cherchent constamment à humilier la nation iranienne. Il a averti qu’une science dépourvue de foi conduit inévitablement à des atrocités et des crimes de guerre dévastateurs, tandis qu’une science au service de la dignité humaine forge une société véritablement transcendante.

Dans une autre partie cruciale de son discours, l’Ayatollah Ramazani a fermement rejeté les rumeurs infondées concernant l’état de santé du Guide suprême de la Révolution islamique. Il a clarifié avec insistance : « Son état de santé est tout à fait bon et stable. Son absence publique récente est uniquement due à des conditions spécifiques et à des considérations stratégiques liées à l’état de guerre actuel. En temps opportun, le peuple bénéficiera de nouveau de ses discours éclairants. »

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