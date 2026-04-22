La Bataille du Fossé (Khandaq) : Le duel historique de l’Imam Ali (AS) qui a sauvé l’Islam naissant

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La bataille des Coalisés (Ahzab), comme son nom l’indique, fut un affrontement où toutes les tribus et factions hostiles à l’Islam s’unirent pour anéantir la jeune religion. Les historiens estiment les forces de cette coalition à plus de dix mille hommes, tandis que les musulmans ne dépassaient pas les trois mille.

Les chefs de Quraysh, forts de leur supériorité numérique et matérielle, avaient conçu un plan pour éradiquer définitivement le Prophète Mohammad (SAWA) et ses partisans. Informé de ce vaste mouvement, le Prophète réunit un conseil militaire. Salman le Perse proposa alors de creuser un fossé (Khandaq) autour des zones vulnérables de Médine. Cette stratégie, inédite dans la péninsule arabique, fut rapidement exécutée. Le fossé était si large qu’aucun cavalier ne pouvait le franchir d’un bond, et si profond qu’il en était presque impossible d’en ressortir.

À leur arrivée, les coalisés furent stupéfaits par cet obstacle insurmontable. Contraints d’assiéger la ville, ils firent face à une résistance acharnée des musulmans pendant près d’un mois. Le siège fut particulièrement éprouvant, aggravé par le froid, le manque de vivres et la trahison interne de la tribu juive des Banu Qurayza, qui menaçait d’attaquer les musulmans à revers. Le Saint Coran (Sourate Al-Ahzab) décrit d’ailleurs l’angoisse extrême qui s’empara alors de nombreux croyants.

Cependant, l’impatience gagna les rangs ennemis. Cinq des plus illustres guerriers arabes, dont le redoutable Amr ibn Abd al-Wud, parvinrent à franchir une partie étroite du fossé. Amr, considéré comme l’égal de mille cavaliers, lança un défi en combat singulier, raillant les musulmans et leurs croyances. Ses cris de défi pétrifièrent les rangs musulmans.

À chaque appel d’Amr, seul l’Imam Ali (AS) se levait pour demander au Prophète la permission de l’affronter. Après trois demandes, le Prophète (SAWA) lui confia son épée, lui noua son turban et pria pour lui, déclarant : « L’Islam dans sa totalité fait face à l’incrédulité dans sa totalité. »

Le duel qui s’ensuivit fut d’une intensité rare. Après un échange de coups où l’Imam Ali (AS) fut blessé à la tête, il trouva l’ouverture et terrassa le géant de Quraysh. Le cri d’Allah Akbar (Dieu est le plus grand) prononcé par Ali dissipa la poussière du combat et annonça la victoire. La mort d’Amr provoqua la fuite de ses compagnons et brisa psychologiquement l’armée des coalisés. Peu après, une violente tempête envoyée par Dieu acheva de disperser les assaillants, mettant fin au siège.

Pour souligner la portée incommensurable de cet acte de bravoure, le Prophète de l’Islam (SAWA) déclara : « Le combat de Ali ibn Abi Talib le jour du Fossé (contre Amr) est supérieur aux actes d’adoration de toute ma communauté jusqu’au Jour de la Résurrection. » En effet, par ce coup d’épée salvateur, l’Imam Ali (AS) a préservé l’existence même de l’Islam face à l’une de ses plus grandes menaces existentielles.

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