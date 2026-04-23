La Turquie et la guerre du Ramadan : Analyse des positions d’Ankara face à l’agression américano-sioniste

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le panel d’experts « La Turquie et la guerre du Ramadan » s’est tenu hier, mercredi (22 avril 2026), à l’initiative du groupe de réflexion Zaviyeh et de l’agence de presse ABNA, dans la salle de conférence de cette agence à Qom. Lors de cette réunion, le Dr Esmail Bandi Darya, expert des questions turques, a présenté une analyse virtuelle des positions officielles et officieuses de la Turquie durant la guerre du Ramadan.

Faisant référence à l’interdépendance des intérêts de la Turquie avec l’Occident, le Dr Bandi Darya a déclaré : « Pour adhérer à l’Union européenne, la Turquie a signé divers accords couvrant de multiples dimensions. L’exécution des projets frontaliers turcs et la construction du mur frontalier avec l’Iran nécessitent des ressources financières que le pays obtient sous forme de prêts. Nous observons également la pression des organisations juives sur la Turquie, avec des visites fréquentes de personnalités liées au sionisme international. »

L’expert a poursuivi : « De nombreux sionistes ont fui l’entité sioniste pendant la guerre du Ramadan pour se réfugier à Chypre. Chypre revêt une importance stratégique pour Ankara, et la présence massive de ces sionistes suscite des inquiétudes quant à leurs intentions et à une éventuelle installation permanente. Par ailleurs, l’attaque au missile contre la Turquie, faussement attribuée à l’Iran, a été conçue par l’Occident comme un “11 septembre” visant à créer des tensions dans les relations irano-turques. »

Il a souligné que le peuple turc soutient l’Iran, affirmant : « Les Turcs sont des musulmans attachés à leur religion. La guerre contre l’Iran les touche profondément. Ils perçoivent la guerre des États-Unis et de l’entité sioniste contre l’Iran comme une guerre des partisans de Satan contre les partisans de l’Homme parfait. Le sujet principal des médias turcs est désormais cette guerre. À l’exception de quelques médias pro-américains, la majorité se réjouit de voir le mythe américain brisé par une nation musulmane, au moment même où les États-Unis étaient perçus comme invincibles. La résistance de l’Iran a étonné les médias turcs qui pensaient que l’affaire serait pliée en deux jours. »

Abordant l’attention médiatique en Turquie, il a noté : « Même les médias liés aux États-Unis en Turquie, comme CNN Türk, ne peuvent ignorer l’Iran, y consacrant au moins 30 % de leur temps d’antenne en raison des réactions populaires. Environ 90 % des internautes turcs sur les réseaux sociaux prennent position en faveur de l’Iran ; cette défense est remarquable, bien que la Turquie fasse partie de l’OTAN et soit tournée vers l’UE. »

Il a conclu en précisant : « Les principaux groupes de réflexion en Turquie dépendent financièrement de l’Union européenne et de l’Occident. Durant la guerre du Ramadan, ces centres ont adopté des positions anti-iraniennes dans leurs analyses, considérant l’Iran comme un rival qui ne devait pas l’emporter. Sur les réseaux sociaux, malgré une forte vague pro-iranienne, certains ont tenté d’imposer un discours hostile à l’Iran. En conclusion, il est crucial de souligner que si nous nous concentrons sur nos points communs, l’ennemi reculera dans sa guerre cognitive et ses tentatives de division. »

Fin/229