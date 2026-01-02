Mort d'une mère palestinienne et de son enfant dans l'incendie d'une tente de réfugiés

Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera, l'incident s'est produit dans le quartier d'Al-Daraj, au centre de Gaza, faisant également un blessé. Ce drame survient alors que le blocus israélien se poursuit, empêchant l'entrée d'une aide humanitaire suffisante.

Par ailleurs, une fillette nommée Malak Rami Ghneim est décédée de froid intense dans le camp de Nuseirat. Ces tragédies illustrent les conditions humanitaires désastreuses dans lesquelles vivent des centaines de milliers de Palestiniens. L'absence d'électricité et de carburant oblige les réfugiés à utiliser des moyens de chauffage rudimentaires, augmentant les risques d'incendie. Le blocage de l'aide essentielle constitue une violation flagrante des engagements internationaux.