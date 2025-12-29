Zelensky : L'Ukraine est prête pour la paix

Selon l'agence ABNA, Volodymyr Zelensky, après avoir rencontré le président américain Donald Trump à Miami, a remercié ce dernier et son équipe de négociation via un message sur X. Zelensky a déclaré : « Je remercie les États-Unis pour leur soutien. Ensemble, nous pouvons avancer vers la paix. »

Concernant les détails de la rencontre, il a ajouté : « Nous avons examiné tous les aspects de l'accord de paix et obtenu des résultats significatifs. Nous avons convenu que les garanties de sécurité sont l'élément clé pour une paix durable. » Il a annoncé que les équipes se réuniraient dès la semaine prochaine pour finaliser les points abordés.

Zelensky a également indiqué que Trump accueillerait les dirigeants ukrainiens et européens à Washington en janvier. Il a précisé qu'un accord avait été trouvé sur 90 % d'un plan de paix en 20 points. Au sujet d'un référendum, il a affirmé : « Notre société doit choisir et voter, car cette terre appartient au peuple et aux générations futures. »