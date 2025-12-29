Naïm Qassem : Le désarmement est un projet israélo-américain

Selon l'agence ABNA citant Al-Manar, Cheikh Naïm Qassem a affirmé : « Hadj Abu Salim a suivi la voie de l'islam authentique dès sa jeunesse. Il a représenté la région de Baalbek-Hermel au sein du conseil du Hezbollah de 1992 à 1996 et de 2000 à 2005. » Il a cité l'Imam Khomeini et l'Imam Khamenei comme étant ses modèles.

Il a ajouté : « Le Liban est aujourd'hui au cœur de la tempête à cause de la tyrannie des États-Unis et de l'ennemi israélien. Les attaques contre le Liban n'ont pas cessé malgré le cessez-le-feu de 2024. Depuis 2019, les États-Unis œuvrent à la destruction de l'économie libanaise. »

Cheikh Qassem a souligné : « Le désarmement est un projet israélo-américain, même s'ils l'appellent à ce stade "monopole des armes". Parler de monopole des armes alors que les agressions israéliennes se poursuivent signifie que vous travaillez pour Israël et non pour le Liban. C'est une tentative de semer la discorde entre la résistance et le peuple. »