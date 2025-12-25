Des activistes mexicains expriment leur solidarité avec le peuple palestinien à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des informations locales relayées par des militants et des organisations de la société civile, plusieurs rassemblements et initiatives ont eu lieu ces derniers jours dans différentes villes mexicaines, notamment dans la capitale, autour de messages appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la protection des civils et à la fin des attaques contre les infrastructures vitales. Des participants ont brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes réclamant « justice pour Gaza », tandis que des prises de parole ont mis en avant le droit des peuples à vivre dans la dignité et la sécurité.

D’après les organisateurs, ces mobilisations visent à maintenir l’attention de l’opinion publique sur la situation humanitaire, décrite comme dramatique, et à encourager des actions politiques plus visibles au niveau international. Plusieurs groupes affirment également vouloir combattre « l’indifférence » et la normalisation de la violence, en rappelant le sort des enfants, des femmes et des personnes déplacées. Des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, des projections-débats et des collectes de dons destinés à des organisations humanitaires figurent aussi parmi les initiatives mentionnées.

Dans certains cas, les organisateurs ont appelé au respect du droit international humanitaire et à l’ouverture de couloirs d’aide, soulignant les difficultés d’accès aux soins, à l’eau potable, à l’alimentation et à l’électricité. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de garantir l’entrée de l’aide et la sécurité des équipes médicales et des personnels humanitaires, estimant que l’urgence à Gaza dépasse les clivages politiques et concerne la conscience humaine.

Sur le plan politique, plusieurs militants ont exhorté les autorités mexicaines à poursuivre et à renforcer les positions diplomatiques en faveur d’une désescalade, en s’appuyant sur les principes de non-ingérence, de défense des droits humains et de règlement pacifique des différends, traditionnellement mis en avant par la diplomatie mexicaine. Des appels ont aussi été lancés à la communauté internationale pour accroître la pression en vue d’un arrêt des hostilités et pour soutenir des mécanismes de protection des civils.

Les mobilisations ont également insisté sur le fait que la solidarité avec les Palestiniens ne doit pas être confondue avec une hostilité envers des communautés religieuses ou ethniques. Plusieurs organisateurs ont rappelé que leurs actions se veulent centrées sur la défense des populations civiles et la dénonciation des politiques de guerre, tout en rejetant les discours de haine. Dans le même esprit, des participants ont souligné l’importance de préserver le caractère pacifique des rassemblements et de protéger la liberté d’expression.

Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique plus large observée dans de nombreux pays d’Amérique latine, où des manifestations, des campagnes universitaires et des prises de position d’organisations sociales se sont multipliées face à l’évolution de la situation à Gaza. Des analystes estiment que le Mexique, en raison de son poids régional et de sa tradition diplomatique, demeure un espace important de mobilisation citoyenne, susceptible d’influencer le débat public et d’encourager des réponses humanitaires.

Dans un contexte de guerre de l’information, il convient de noter que l’évaluation de la situation sur le terrain et les bilans humanitaires sont fréquemment disputés et politisés par les différentes parties. Néanmoins, pour les activistes mexicains, le cœur du message reste constant : exiger la protection des civils, l’accès humanitaire et une solution politique qui garantisse les droits du peuple palestinien.

