Nouveaux plans de l'Iran pour le développement de satellites de télédétection et de communication

Selon le correspondant d'ABNA, Vahid Yazdanian, président du Centre de recherche spatiale iranien, dans une émission télévisée diffusée ce soir, a félicité les récentes réalisations de l'industrie spatiale du pays et a déclaré : « L'industrie spatiale iranienne, en particulier au cours de l'année et demie écoulée et sous le quatorzième gouvernement, a progressé à un rythme plus soutenu sur la voie du développement, et demain trois satellites de télédétection nationaux seront lancés avec succès. »

Il a ajouté : « Ces satellites de télédétection sont chargés de transmettre des données d'images dont la résolution varie d'environ 15 mètres à moins de 5 mètres. Ces données peuvent être utilisées dans un large éventail d'activités, notamment l'agriculture, la gestion des ressources en eau, la surveillance de l'environnement et d'autres domaines d'application, et viendront s'ajouter à la flotte de satellites nationaux du pays. »

Le président du Centre de recherche spatiale iranien, notant la différence entre ces satellites et les modèles précédents, a déclaré : « Ces satellites seront placés sur une orbite LEO à une distance d'environ 500 kilomètres de la surface de la terre. Chaque satellite est composé de nombreux sous-systèmes, tous conçus, construits et développés en s'appuyant sur les capacités internes. L'un des progrès les plus importants de ces satellites est l'amélioration de la résolution des images ; alors que par le passé, des satellites avec une résolution de 20 mètres étaient construits, l'accent est désormais mis sur l'augmentation de la précision des images, conformément à l'insistance du ministère des Technologies de l'information et des Communications et à l'approche orientée vers les services pour les lancements. »

Yazdanian a poursuivi : « Aujourd'hui, nous avons atteint des pouvoirs de résolution qui sont progressivement utilisables pour des applications agricoles et industrielles dans le pays. La durée de vie utile de ces satellites est comprise entre deux et cinq ans, ce qui correspond aux normes mondiales, et nous espérons voir une augmentation de leur durée de vie opérationnelle après le lancement. »

Évoquant les plans futurs du centre de recherche, il a déclaré : « L'approche axée sur les services pour les satellites est sérieusement à l'ordre du jour. Ces trois satellites de télédétection ont été construits grâce aux investissements du secteur privé et notre objectif est de renforcer la chaîne de valeur de l'économie spatiale, sous l'impulsion du président et du ministre des Communications, et d'accroître le rôle du secteur privé. »

Le président du Centre de recherche spatiale iranien a également évoqué les programmes du pays dans le domaine des satellites de communication et a déclaré : « Suite au lancement réussi du satellite de communication Nahid cet été en tant que premier satellite de communication du pays, la conception et la construction du satellite de communication "Nahid 3" sont également à l'ordre du jour et des programmes détaillés sont suivis dans ce domaine. »