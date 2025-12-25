Selon l'agence ABNA, citant Al-Mayadeen, les médias israéliens ont prétendu que la Russie, avec l'approbation des États-Unis, servait secrètement de médiateur entre le régime sioniste et le régime d'Abou Mohammad Jolani en Syrie pour conclure un accord de sécurité, les négociations se déroulant via l'Azerbaïdjan.

Des sources sionistes ont déclaré à l'agence de presse du régime que la Russie menait cette médiation secrète entre Tel-Aviv et Damas. Ces sources ont ajouté que l'Azerbaïdjan accueille actuellement les réunions et les négociations, et que les visites de hauts responsables des deux parties à Bakou, la capitale, se poursuivent.

Citant une source sécuritaire informée, les médias sionistes ont souligné que malgré la médiation russe, un fossé profond subsiste entre les deux parties, bien que des progrès aient été réalisés ces dernières semaines. Tel-Aviv préférerait que la Russie, plutôt que la Turquie, assure le déploiement de forces dans le sud de la Syrie.