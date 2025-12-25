Crainte à Tel-Aviv face à la pression de Trump pour passer à la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Mayadeen, des sources médiatiques du régime sioniste ont annoncé qu'il existait des craintes que le président américain Donald Trump n'exerce des pressions pour passer à la deuxième phase de l'accord sur Gaza sans le désarmement du Hamas.

D'après ce rapport, l'organisme de radiodiffusion du régime sioniste, citant ses sources, a ajouté : « Les estimations indiquent que la deuxième phase de l'accord débutera après la rencontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec Trump ». De plus, ces sources ont affirmé que la deuxième phase de l'accord sur Gaza ne commencerait pas avant la restitution du corps du dernier prisonnier.