Le Guide de la Révolution : L'Ayatollah Milani est l'un des piliers du mouvement islamique

25 décembre 2025 - 13:26
Code d'info: 1766027
Source: ABNA
Les déclarations du Guide suprême de la Révolution islamique lors de sa rencontre avec les membres du comité d'organisation du congrès en hommage à l'Ayatollah Sayyid Mohammad Hadi Milani ont été publiées sur le lieu de l'événement, au sanctuaire sacré de l'Imam Reza.

Selon l'agence de presse ABNA, l'Ayatollah Khamenei a exprimé sa gratitude pour l'organisation de ce congrès. Il a qualifié feu l'Ayatollah Milani de personnalité multidimensionnelle sur les plans « spirituel », « moral », « scientifique », ainsi que « social et politique ». Il a souligné : « L'Ayatollah Milani a véritablement été le restaurateur du séminaire religieux de Mashhad, et ce séminaire lui est redevable. »

Le Guide de la Révolution a décrit l'Ayatollah Milani comme une personne distinguée, dotée d'une grande dignité, d'une humilité exemplaire et d'une loyauté envers ses amis. Sur le plan académique, il a précisé qu'il était un grand savant ayant étudié auprès de maîtres tels que Na'ini, et qu'il excellait dans l'enseignement et la formation d'étudiants brillants.

L'Ayatollah Khamenei a également souligné l'engagement politique de Milani : « Au début des luttes dans les années 1960, M. Milani était véritablement l'un des piliers du mouvement islamique. Son voyage à Téhéran avec d'autres oulémas après l'arrestation de l'Imam Khomeini témoigne de son influence politique. »

