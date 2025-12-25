  1. Accueil
Ansarullah : Nous sommes prêts à répondre à toute agression contre le Yémen ou le Liban

25 décembre 2025 - 13:26
Un haut responsable d'Ansarullah a souligné que Riyad et Abou Dhabi travaillent au service des plans de Washington et de Tel-Aviv au Yémen et au Liban, affirmant que Sanaa reste attachée aux principes de la résistance.

Selon l'agence ABNA, citant Al-Masirah, Mohammed al-Farah, membre du bureau politique d'Ansarullah, a déclaré : « L'Arabie saoudite n'a jamais été un médiateur, mais elle est la partie principale de l'agression et du blocus contre notre pays. Elle est responsable de chaque goutte de sang versée et de chaque enfant affamé. »

Il a ajouté : « Nous sommes prêts à faire face à toute escalade et nous répondrons à l'ennemi selon l'équation "œil pour œil". Toute agression contre n'importe quel front de l'Axe de la Résistance, y compris le Liban, est considérée comme une agression contre nous-mêmes. »

