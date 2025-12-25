Ansarullah : Nous sommes prêts à répondre à toute agression contre le Yémen ou le Liban

Selon l'agence ABNA, citant Al-Masirah, Mohammed al-Farah, membre du bureau politique d'Ansarullah, a déclaré : « L'Arabie saoudite n'a jamais été un médiateur, mais elle est la partie principale de l'agression et du blocus contre notre pays. Elle est responsable de chaque goutte de sang versée et de chaque enfant affamé. »

Il a ajouté : « Nous sommes prêts à faire face à toute escalade et nous répondrons à l'ennemi selon l'équation "œil pour œil". Toute agression contre n'importe quel front de l'Axe de la Résistance, y compris le Liban, est considérée comme une agression contre nous-mêmes. »