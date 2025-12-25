Hamas : Nécessité d'une synergie régionale pour arrêter les crimes sionistes à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence Shehab, une délégation des dirigeants du mouvement de la résistance islamique Hamas a effectué plusieurs rencontres avec des responsables et des personnalités politiques irakiennes lors de son voyage à Bagdad, la capitale de l'Irak.

Le Hamas a publié un communiqué à ce sujet, précisant que la délégation, dirigée par Oussama Hamdan, l'un des cadres du mouvement, et accompagnée de Taher al-Nounou, conseiller médiatique du chef du mouvement, a examiné le processus de mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu, les développements politiques et sur le terrain, ainsi que les événements régionaux et internationaux connexes.

La délégation a présenté un rapport sur la situation humanitaire difficile dans la bande de Gaza, les crimes des occupants en Cisjordanie et à Jérusalem, ainsi que le sort des prisonniers palestiniens. Les discussions ont également porté sur les moyens de soutenir la résilience du peuple palestinien jusqu'à la récupération totale de ses droits et la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale.