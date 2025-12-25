Perpétuité pour 11 espions sionistes en Tunisie

Selon l'agence ABNA, citant le Centre d'information palestinien, le verdict a été rendu par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis. Me Mokhtar Al-Jamaï a précisé que tous les accusés ont été condamnés par contumace et sont actuellement en fuite.

Parmi les condamnés figurent deux ressortissants bosniaques, Erik Sarac et Alan Kamzitch, identifiés comme les auteurs directs de l'assassinat, ainsi que six autres étrangers et trois Tunisiens. Mohamed Al-Zouari a été assassiné le 15 décembre 2016 devant son domicile à Sfax. Le Hamas a affirmé qu'il supervisait le programme de drones « Ababil-1 » et a accusé le Mossad d'être derrière cet assassinat. Les drones portant son nom ont été utilisés lors de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa ».