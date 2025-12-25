Selon l'agence ABNA, citant l'agence de presse RIA Novosti, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré mercredi : « L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne n'est pas réalisable ».

Le Premier ministre hongrois a poursuivi : « L'adhésion de l'Ukraine à l'UE est impossible, et cela est admis dans les cercles privés à Bruxelles. Les Européens voient clairement que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne renforcerait pas cette union, mais l'affaiblirait. »

Viktor Orbán a ajouté : « Nous sommes explicitement opposés même au début des négociations entre Kiev et Bruxelles. Dans de nombreux pays d'Europe occidentale, l'approbation du parlement ou un référendum est également obligatoire. Tout le monde le sait à Bruxelles et en parle ouvertement, mais dans les salles de conférence, on continue de faire des promesses. »