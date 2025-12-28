Réaction de la France aux tirs israéliens contre une patrouille de la FINUL au Liban

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Al-Mayadeen, le ministère français des Affaires étrangères a publié ce samedi un communiqué affirmant : « Paris condamne les tirs israéliens ayant entraîné la blessure d'un Casque bleu de la FINUL au Sud-Liban. »

Ceci survient alors qu'il a été précédemment rapporté que des tirs intenses à la mitrailleuse lourde, provenant des positions de l'armée d'occupation sioniste au sud de la « Ligne bleue », ont ciblé la zone d'opération d'une patrouille de la FINUL qui inspectait un poste de contrôle dans le village de « Bastara ».

Par ailleurs, la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a annoncé que l'armée du régime sioniste avait ouvert le feu avec des armes automatiques à proximité de deux de ses patrouilles dans le sud du Liban. Selon ce rapport, l'incident s'est produit après l'explosion d'une grenade à main dans une zone proche, à la suite de laquelle un soldat de la FINUL a été blessé.

À la suite de cet acte de Tel-Aviv, la FINUL a de nouveau appelé Israël à « mettre fin à ses comportements agressifs ».